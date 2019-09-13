Газовая труба повреждена в Ступино при проведении ремонта

При проведении ремонта рабочие повредили газовую трубу диаметром 219 миллиметров, ЧП произошло в городе Ступино в Подмосковье. В МЧС заявляют, что высота горения достигает двух метров.

Инцидент произошел на улице Андропова между домами 65 и 67, где рабочие проводили ремонт. Труба находится на глубине в полтора метра, огненный столб достигает двух метров в высоту, уточняют РИА Новости. На месте работают 18 газовиков, а также специальная техника. В соцсетях пишут, что пожар виден издалека.