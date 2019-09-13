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13:32   13 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Киев намерен закупить американские противотанковые комплексы Javelin

Киев намерен закупить американские противотанковые комплексы Javelin

Министерство обороны Украины сообщило, что в этом году намерено закупить у Соединенных Штатов противотанковые ракетные комплексы Javelin. Сообщение министерства приводит агентство УНН. По данным ведомства, закупки планируются прямые, также украинская сторона приобретет к ним ракеты.

Закупка пройдет, как планируется, в рамках программы правительства США FMS (программа продажи вооружения и военной техники вооруженным силам иностранных государств). Точное количество комплексов и сумма сделки не приводится.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #украина #вооружение

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