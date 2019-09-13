Армения проследит за военными учениями в Азербайджане

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян в пятницу, 13 сентября, сообщила, что Ереван проследит за военными учениями в Азербайджане, которые стартуют 16 сентября. По ее словам, Армению осведомили об учениях.

«Представительство Армении в ОБСЕ последовательно уточнит все детали», — добавила Нагдалян.

Ранее министерство обороны Азербайджана проинформировало, что с 16 по 20 пройдут широкомасштабные оперативно-тактические учения. По информации ведомства, поучаствуют до десяти тысяч военных, задействуют более 100 танков, 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивные системы залпового огня и минометы, а также самолеты и беспилотные летательные аппараты.