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12:42   13 Сентября 2019
Россия

Греф рассказал, каким способом можно поднять зарплату полицейским в четыре раза

Греф рассказал, каким способом можно поднять зарплату полицейским в четыре раза

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, каким способом можно поднять зарплату полицейским в четыре раза. Об этом он заявил, выступая на Московском финансовом форуме-2019.

По словам Грефа, сократив количество полицейских, им можно поднять зарплату в три-четыре раза выше, чем сейчас. Греф отметил, что расходы бюджета таким образом можно радикально сократить, так как полицейские в таком количестве не нужны. При этом часть сэкономленных денег можно направить на увеличение зарплат тех, кто остался работать. 

Ранее Греф заявил, что количество чиновников также необходимо сократить в ближайшее время. Глава Минфина РФ Антон Силуанов ответил, что работа в этом направлении будет проводиться в 2020 году.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #полицейские #зарплаты #греф

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