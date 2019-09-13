Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, каким способом можно поднять зарплату полицейским в четыре раза. Об этом он заявил, выступая на Московском финансовом форуме-2019.

По словам Грефа, сократив количество полицейских, им можно поднять зарплату в три-четыре раза выше, чем сейчас. Греф отметил, что расходы бюджета таким образом можно радикально сократить, так как полицейские в таком количестве не нужны. При этом часть сэкономленных денег можно направить на увеличение зарплат тех, кто остался работать.

Ранее Греф заявил, что количество чиновников также необходимо сократить в ближайшее время. Глава Минфина РФ Антон Силуанов ответил, что работа в этом направлении будет проводиться в 2020 году.