Дочь маршала Конева не против переноса его памятника в Праге, но не в музей тоталитаризма

Дочь маршала Советского Союза, дважды Героя СССР Ивана Конева Наталья сообщила «Политике Сегодня», что уважает решение пражских депутатов о переносе памятника полководцу, но с оговорками.

«Я уважаю мнение чешской стороны. Они [депутаты ] имеют на это право. Потому что ставил памятник чешский народ, чешское государство в 1980-е годы. Единственное, я просила чешских коллег, в случае если они будут его перемещать, чтобы сделали это, не унижая достоинства человека, который сделал главное: он одержал победу во Второй мировой войне во главе I Украинского фронта, которым он командовал, он освобождал Прагу», — сказала Наталья Конева.

Накануне депутаты совета муниципального района Прага-6, на территории которого стоит памятник Коневу, после шестичасовых дебатов решили перенести монумент в один из музеев. Также решено провести конкурс на создание памятника героям-освободителям Праги в 1945 году.

Наталья Конева не против переноса монумента в музей, посвященный истории Второй мировой.

«Если это музей Второй мировой войны — это одна история. Если музей тоталитаризма, то я категорически возражаю. Если в Чехии хотят обсуждать историю нашего государства применительно к их точки зрения, что это тоталитарное государство, которое растоптало их свободу, я отказываюсь обсуждать. Потому что мой отец, прежде всего, проявил себя как полководец», — говорит дочь маршала СССР.

В таком случае, уверена Наталья Ивановна, нужно, чтобы вмешались российские общественные организации.

«Наверное, эта дискуссия должна носить не узко-семейный характер, а общественные организации в нашей стране должны вмешаться. Они могли бы внести свою лепту в этот диалог, в понимание вещей. Потому что нам предстоит обсуждать в 2020 году 75-летие освобождения Европы от фашизма», — резюмирует собеседница агентства.

К слову, МИД РФ уже выразил свое возмущение по поводу решения чешских депутатов.

«Возмущены циничным решением муниципальных властей района Прага-6 о переносе находящегося в этой части чешской столицы памятника маршалу Советского Союза И.С.Коневу, под командованием которого войска 1-го Украинского фронта в мае 1945 года освободили Прагу от нацистов. Глубоко сожалеем, что местные власти не вняли призывам общественности и руководства Чехии не допустить подобного развития событий. По-прежнему считаем этот шаг нарушением положений двустороннего Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 26 августа 1993 года», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Осудил решение районных властей и президент Чехии Милош Земан. Он назвал его «позорным».