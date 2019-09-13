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 США обвинили Уго Чавеса в желании «затопить» их наркотиками

США обвинили Уго Чавеса в желании «затопить» их наркотиками
13:12   13 Сентября 2019
Весь мир

США обвинили Уго Чавеса в желании «затопить» их наркотиками

США обвинили Уго Чавеса в желании «затопить» их наркотиками

Управление по борьбе с наркотиками США опубликовало доклад, в котором сообщается, что бывший президент Венесуэлы Уго Чавес, уже скончавшийся, приказывал завалить Америку кокаином.

Судебные власти США, как отмечается, перенаправили данный отчет Национальной судебной коллегии Испании, так как правоохранительные органы этой страны ранее по запросу американской стороны задержали экс-главу венесуэльской военной разведки Уго Карвахаля, который якобы присутствовал на совещании, когда Чавес обсуждал планы по «заваливанию» Штатов наркотиками.

Эта встреча, по приведенной в докладе информации, якобы имела место в официальной резиденции венесуэльского лидера в 2005 году. На ней Уго Чавес дал лицам, связанным с разведкой, приказ:

«Бороться с США, затопив страну кокаином».

Для этого, как отмечается, венесуэльская разведка должна была вступить в координацию с «Революционными вооруженными силами Колумбии».

Данные, указанные в отчете, как отмечается в документе, основаны, в числе прочего, на показаниях человека, присутствовавшего на той встрече – человека, работавшего в Венесуэле судьей.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в своем микроблоге Twitter назвал политику США лицемерной.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #политика #обвинения #кокаин #наркотики #общество #весь мир #венесуэла

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