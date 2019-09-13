Google заплатила штраф 700 тысяч рублей за ссылки на запрещенные сайты

Роскомнадзор сообщил, что компания Google выплатила штраф в размере 700 тысяч рублей за отказ ограничить доступ к запрещенным в России сайтам. Об этом стало известно 13 сентября из опубликованного ведомством сообщения.

«Компания Google выплатила сумму штрафа в размере 700 тысяч рублей за неисполнение обязанности по прекращению выдачи сведений об информационных ресурсах, доступ к которым ограничивается на территории России», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что западные спецслужбы втайне собирают данные россиян через Google и Microsoft. Это — не первое нарушение иностранных компаний. Например, во время выборов в Мосгордуму США американские и западные СМИ недобросовестно освещали протесты в столице 27 июля и 3 августа. После этих событий член Общественной палаты России Максим Григорьев предложил пополнить УК РФ новой статьей, чтобы бороться с иностранным влиянием на Россию.