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12:55   13 Сентября 2019
Россия

Google заплатила штраф 700 тысяч рублей за ссылки на запрещенные сайты

Google заплатила штраф 700 тысяч рублей за ссылки на запрещенные сайты

Роскомнадзор сообщил, что компания Google выплатила штраф в размере 700 тысяч рублей за отказ ограничить доступ к запрещенным в России сайтам. Об этом стало известно 13 сентября из опубликованного ведомством сообщения. 

«Компания Google выплатила сумму штрафа в размере 700 тысяч рублей за неисполнение обязанности по прекращению выдачи сведений об информационных ресурсах, доступ к которым ограничивается на территории России», — сказано в сообщении. 

Ранее стало известно, что западные спецслужбы втайне собирают данные россиян через Google и Microsoft. Это — не первое нарушение иностранных компаний. Например, во время выборов в Мосгордуму США американские и западные СМИ недобросовестно освещали протесты в столице 27 июля и 3 августа. После этих событий член Общественной палаты России Максим Григорьев предложил пополнить УК РФ новой статьей, чтобы бороться с иностранным влиянием на Россию. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #google #политика #роскомнадзор #общество #facebook

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