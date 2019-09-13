Китай запустил «производство» клонов домашних животных

Китайские ученые из компании Sinogene впервые клонировали домашнего кота, как сообщали СМИ в начале сентября. Хозяин почившего кота по кличке Чеснок — бизнесмен Хуан Ю — заплатил за это 35 тысяч долларов, однако ни капли не жалеет, сообщил портал News.ru.

Вместе с тем, компания, которая провела клонирование, решила поставить такое «производство» на поток. Примечательно, что клонированием пытались заняться и на Западе, однако такой бизнес столкнулся с рядом проблем. В Китае же подобная деятельность не сильно регулируется законом, что только поспособствовало развитию исследований.

История Чеснока и Хуан Ю

Чеснок умер, когда ему было всего два года. Ю похоронил кота в саду, но позже передумал, выкопал его обратно и положил в холодильник. Специалисты компании изъяли ДНК питомца. На его основе были выращены 40 эмбрионов. В качестве суррогатных матерей выступили четыре кошки, но только одна смогла успешно родить.

Уже через два месяца после появления на свет клон Чеснока оказался у хозяина. Стоит отметить, что котенок не стал точной копией домашнего любимца — у него на подбородке не было черного пятнышка. Технология же допускает подобное отличие от «оригинала».

«Я бы соврал, если бы сказал, что не был разочарован, но я понимаю, что у технологий в определенных ситуациях существуют ограничения», — отреагировал тогда Ю.

Клонирование в мире

Как только технология получила широкое распространение в ряде стран появились фирмы, которые могли «вернуть» умершего любимца. Но их популярность вскоре сошла на нет из-за маленького спроса и критики. Но не в Китае.

Во-первых, китайцы обожают домашних питомцев. Во-вторых, этому способствует демографическая ситуация в стране: на 100 женщин приходится 105 мужчин. Так что человек, оставшийся без пары, скрашивает свое одиночество, заводя животное. Одним из решающих факторов остается законодательство, которое слабо регулирует сферу.

Этическая сторона вопроса

Во многих странах запрещено клонирование человека, Россия также входит в этот список. А аналогичная процедура с животными, по сути, — первый шаг к подобным экспериментам, где участниками выступят люди. Здесь остро встает этический вопрос.

«Необходимо внимательно изучить этические рамки, в которых будут проводить подобные эксперименты», — отмечал профессор Университета имени Фрэнсиса Крика Робин Ловелл-Бэйдж, когда комментировал новость о клонировании мартышек.

Что касается России, то у нас запрещено даже выращивание органов и стволовых клеток. Однако эксперты отмечали, что запрет могут отменить в течение десяти лет. Это особенно актуально на фоне того, что за рубежом такие эксперименты идут полным ходом.