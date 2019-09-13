Аэропорты Альмерии и Мурсии закрыли в связи с проливными дождями
Представитель испанской компании Aena, в ведении которой находятся все аэропорты страны, в пятницу, 13 сентября, сообщил, что воздушные гавани городов Альмерия и Мурсия закрыли в связи с проливными дождями, обрушившимися на восток и юго-восток Испании.
«Сейчас закрыли аэропорты Мурсии и Альмерии, в аэропорту Пальмы (Балеарские острова) ограничили прием самолетов», — уточнили в пресс-службе Aena.
Основная проблема в аэропортах Альмерии и Мурсии — подтопило подъезды к терминалам. Кроме того, отменили ряд рейсов в аэропортах Аликанте и Ибицы. Сильные дожди, которые обрушились в последние дни на Испанию, привели к затоплениям во многих регионах Валенсии, Аликанте, Мурсии, Альмерии. Три человека погибли.
???? Debido a las fuertes lluvias #DANAseptiembre el Aeropuerto de #Almería y el Aeropuerto Internacional Región de #Murcia permanecen cerrados. ⚠️ Las principales dificultades se encuentran en los accesos a las instalaciones ⚠️ pic.twitter.com/RPQlDYEfjX— Aena (@aena) 13 сентября 2019 г.