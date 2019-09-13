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12:37   13 Сентября 2019
Весь мир

Аэропорты Альмерии и Мурсии закрыли в связи с проливными дождями

Аэропорты Альмерии и Мурсии закрыли в связи с проливными дождями

Представитель испанской компании Aena, в ведении которой находятся все аэропорты страны, в пятницу, 13 сентября, сообщил, что воздушные гавани городов Альмерия и Мурсия закрыли в связи с проливными дождями, обрушившимися на восток и юго-восток Испании.

«Сейчас закрыли аэропорты Мурсии и Альмерии, в аэропорту Пальмы (Балеарские острова) ограничили прием самолетов», — уточнили в пресс-службе Aena​​​.

Основная проблема в аэропортах Альмерии и Мурсии — подтопило подъезды к терминалам. Кроме того, отменили ряд рейсов в аэропортах Аликанте и Ибицы. Сильные дожди, которые обрушились в последние дни на Испанию, привели к затоплениям во многих регионах Валенсии, Аликанте, Мурсии, Альмерии. Три человека погибли.

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Автор: Анатолий Кубарев
#аэропорт #испания #дождь #общество

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