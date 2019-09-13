Родриго Дутерте заявил, что никогда не разместит ядерное оружие на Филиппинах, сообщает издание Manila Bulletin. По словам Дутерте, он никогда не допустит того, чтобы зарубежные страны размещали ядерное оружие на территории Филиппин.

Дутерте заверил, что если это все же случится, то он лично отправится на место установки и потребует убрать его. Кроме того, он заявил, что никогда не вел переговоры о создании военных союзов, так как в нынешней ситуации ядерная война приведет к концу света, уверен Родриго Дутерте. При этом президент отмечает, что в потенциальном конфликте Филиппины могут выступать как раз в качестве мишени.

В 1951 году Филиппины и власти США подписали документ, согласно которому страны должны помогать друг другу в случае, если на кого-то из них нападет третья сторона.

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте заявил жителям страны, что они могут стрелять в чиновников, вымогающих взятки. Он отметил, что если во взяточничестве заподозрят сотрудника его администрации, то гражданину даже разрешат ударить его по лицу.