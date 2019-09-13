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12:19   13 Сентября 2019
Россия

Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке

Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке

Журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов приехали в Грибоедовский ЗАГС на катафалке. Видео, где запечатлен эпатажный приезд будущих супругов, опубликовал телеканал РЕН ТВ. 

Ранее сообщалось, что свадьба Собчак и Богомолова состоится в пятницу, 13 сентября, в Москве. По информации СМИ, церемония молодоженам обошлась в 16 миллионов рублей. Само торжество пройдет в комплексе «Петровский пассаж». 

Собчак и Богомолов подъехали к зданию ЗАГСА на украшенном красными цветами черном катафалке. На машине размещена надпись «Пока смерть не разлучит нас». Выйдя из автомобиля, молодожены последовали в ЗАГС. Будущие супруги по пути в здание крепко держались за руки. 

СМИ также писали о беременности Собчак, однако журналистка эти слухи не подтвердила. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #свадьба #общество #собчак #богомолов

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