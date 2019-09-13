Фура снесла пешеходный мост в Подмосковье

Надземный переход на трассе А107 в Подмосковье рухнул после того, как его протаранила фура. Водитель не рассчитал габариты своей машины. Об этом пишет «360».

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 13 сентября. Автопоезд вез цистерну, которая и зацепилась за переход возле Селятино «горлом», куда обычно заливают различные строительные смеси. Сейчас на месте ДТП работают четыре тяжелых автокрана, а также сотрудники ГИБДД. Пострадавших нет.

В «Росавтодоре» пояснили, что водитель должен был получить у ведомства разрешение на перевоз такого крупного груза. Затем должен был быть составлен маршрут, где его можно провести. Ространснадзору предстоит выяснить все обстоятельства.

На данный момент движение на участке трассы перекрыто.

Позже выяснилось, что пешеходный мост не был введен в эксплуатацию. Он находится на отрезке дороги, которую ремонтируют.