Москва участвует в трех номинациях премии World Travel Awards

Москву номинировали на международную туристическую премию World Travel Awards, сообщили на сайте мера и правительства столицы 13 сентября. Город выдвинули сразу в трех номинациях: «Лучшее направление фестивального и событийного туризма», «Лучшее направление для спортивного туризма» и «Лучшее туристическое направление. Город».

Отмечается, что голосование продлится до 20 октября. В нем может поучаствовать любой желающий, для этого необходимо лишь зарегистрироваться на портале премии. Финал конкурса пройдет в городе Маскат азиатского государства Оман 28 ноября.

Столичный градоначальник Сергей Собянин в Twitter напомнил, что World Travel Awards в миру прозвали «туристическим Оскаром». Действительно, она является одной из самых престижных наград в сфере путешествий и туризма. Ее учредили еще в 1993 году.