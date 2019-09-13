Москва участвует в трех номинациях премии World Travel Awards
Москву номинировали на международную туристическую премию World Travel Awards, сообщили на сайте мера и правительства столицы 13 сентября. Город выдвинули сразу в трех номинациях: «Лучшее направление фестивального и событийного туризма», «Лучшее направление для спортивного туризма» и «Лучшее туристическое направление. Город».
Отмечается, что голосование продлится до 20 октября. В нем может поучаствовать любой желающий, для этого необходимо лишь зарегистрироваться на портале премии. Финал конкурса пройдет в городе Маскат азиатского государства Оман 28 ноября.
Столичный градоначальник Сергей Собянин в Twitter напомнил, что World Travel Awards в миру прозвали «туристическим Оскаром». Действительно, она является одной из самых престижных наград в сфере путешествий и туризма. Ее учредили еще в 1993 году.
Премию World Travel Awards называют "туристическим Оскаром". В этом году Москва заявлена сразу в трех номинациях: лучшее направление фестивального и событийного, спортивного и городского туризма. Сегодня открылось голосование, давайте поддержим столицу: https://t.co/vC0pkJEiEF— Сергей Собянин (@MosSobyanin) September 12, 2019