Банк Порошенко в Киеве обыскивают силовики

Офис Международного инвестиционного банка, владельцем которого является бывший президент Украины президент Петр Порошенко, обыскивают силовики. Об этом 13 сентября сообщает 24 канал.

По информации СМИ, пока неизвестно, какие именно правоохранительные структуры осуществляют обыски.

«Силовики на месте событий ситуацию не комментируют, говорят — все вопросы к следователю. Представители банка заявили, что не располагают информацией об обысках», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины.

Порошенко является фигурантом 13 уголовных дел. По мнению главы Государственного бюро расследований Украины Романа Трубы, бывший глава государства избегает допросов, пользуясь «сомнительными причинами».