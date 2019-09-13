Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минздрав предложил строить новые типовые районные больницы

Минздрав предложил строить новые типовые районные больницы

 Кабмин проиндексирует социальные пенсии в России на семь процентов

Кабмин проиндексирует социальные пенсии в России на семь процентов
Банк Порошенко в Киеве обыскивают силовики

Банк Порошенко в Киеве обыскивают силовики

Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований

Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований
Берни Сандерс призвал усилить давление на Мадуро

Берни Сандерс призвал усилить давление на Мадуро

 Совбез ООН продлил мандат миссии в Ливии на год

Совбез ООН продлил мандат миссии в Ливии на год
Минздрав предложил строить новые типовые районные больницы

Минздрав предложил строить новые типовые районные больницы

 Кабмин проиндексирует социальные пенсии в России на семь процентов

Кабмин проиндексирует социальные пенсии в России на семь процентов
Банк Порошенко в Киеве обыскивают силовики

Банк Порошенко в Киеве обыскивают силовики

Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований

Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований
Берни Сандерс призвал усилить давление на Мадуро

Берни Сандерс призвал усилить давление на Мадуро

 Совбез ООН продлил мандат миссии в Ливии на год

Совбез ООН продлил мандат миссии в Ливии на год
11:56   13 Сентября 2019
Весь мир

Берни Сандерс призвал усилить давление на Мадуро

Берни Сандерс призвал усилить давление на Мадуро

Американский сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс уверен, что Вашингтону нужно наращивать давление на руководство Венесуэлы совместо с государствами-партнерами. Такое заявление он сделал в четверг на теледебатах, которые проходят в Хьюстоне (штат Техас).

Кроме того, он назвал законного президента республики Николаса Мадуро «злобным тираном».

«Нам нужно в сотрудничестве с другими странами, в том числе в регионе, добиваться проведения свободных выборов в Венесуэле», — заметил сенатор.

Сандерс, который позиционирует себя как сторонник демократического социализма, добавил, что это направление не имеет ничего общего с ситуацией в Венесуэле.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#сша #берни сандерс #венесуэла

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...