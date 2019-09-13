Берни Сандерс призвал усилить давление на Мадуро

Американский сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс уверен, что Вашингтону нужно наращивать давление на руководство Венесуэлы совместо с государствами-партнерами. Такое заявление он сделал в четверг на теледебатах, которые проходят в Хьюстоне (штат Техас).

Кроме того, он назвал законного президента республики Николаса Мадуро «злобным тираном».

«Нам нужно в сотрудничестве с другими странами, в том числе в регионе, добиваться проведения свободных выборов в Венесуэле», — заметил сенатор.

Сандерс, который позиционирует себя как сторонник демократического социализма, добавил, что это направление не имеет ничего общего с ситуацией в Венесуэле.