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Киев закупит у США противотанковые комплексы Javelin
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12:19   13 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Парламент Украины по инициативе Зеленского распустил Центризбирком страны

Парламент Украины по инициативе Зеленского распустил Центризбирком страны

Полномочия Центральной избирательной комиссии Украины были досрочно прекращены в пятницу 13 сентября решением Верховной рады.

Голосование по предложению президента Украины Владимира Зеленского распустить ЦИК прошло в ходе заседания Рады в Пятницу, за принятие этого решение высказался 341 парламентарий.

Ранее о том, что украинский лидер внес в парламент страны предложение досрочно прекратить полномочия членов Центризбиркома, в связи с их якобы предвзятой работой, сообщила глава пресс-службы Верховной Рады Ирина Кармелюк.

В данном составе Центризбирком Украины работал с сентября 2018 года. Срок полномочий 17 членов избирательной комиссии составляет семь лет.

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Автор: Александр Люблинский
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