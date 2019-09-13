Кабмин проиндексирует социальные пенсии в России на семь процентов

Кабмин РФ проиндексирует социальные пенсии в России на семь процентов, сообщает заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. По ее словам, социальные пенсии будут проиндексированы на семь процентов в 2020 году.

Кроме того, в будущем году ожидается индексация страховых пенсий на 6,6 процента. В 2019 году страховые пенсии были уже проиндексированы на 7,05 процента, тогда как уровень инфляции составляет 4,3 процента. По словам Голиковой, такой подход будут применять и в будущем.

Таким образом, в 2020 году средний размер пенсии составит порядка 15 тысяч рублей, уточняет Татьяна Голикова. Ранее запред правительства РФ заявила, что в 2020 году вырастут выплаты участникам программы «Земский доктор».