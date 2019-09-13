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11:50   13 Сентября 2019
Россия

В России проиндексируют зарплаты не вошедших в майский указ бюджетников

В России проиндексируют зарплаты не вошедших в майский указ бюджетников

Зарплаты не вошедших в майский указ бюджетников будут проиндексированы с 1 октября 2020 года на 3,8%. Об этом 13 сентября сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, информирует ТАСС.

В пятницу вице-премьер выступила на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ, где анонсировала индексацию зарплат бюджетникам. 

«В отношении работников бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, ежегодно будет проводиться индексация на уровень инфляции  — 1 октября 2020 года их заработные платы будут проиндексированы на 3,8%»,  — сказала она.

Речь идет о работниках, трудящихся в учреждениях социальной сферы и науки, а также учреждениях гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, ветеринарных лабораториях, центрах гигиены Роспотребнадзора, спасательных центрах МЧС России, центрах стандартизации, метрологии, испытаний Росстандарта и других. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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