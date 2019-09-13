Минздрав предложил строить новые типовые районные больницы

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в пятницу, 13 сентября, сообщила, что ведомство предложило строить новые типовые центральные районные больницы. По ее словам, соответствующее поручение уже направили в министерство строительства.

Минрздрав предложил снести районные и центральные районные больницы, чтобы построить новые, современные, основываясь на моделях, которые уже разработали совместно с министерством промышленности и торговли РФ. Скворцова уточнила, что поручили министерству строительства разработать типовые проекты по моделям Минздрава в зависимости от численности прикрепленных к больнице граждан.

«Начиная от 20 тысяч прикрепления к районной больнице, дальше 30, 50, 100 тысяч и более для центральных районных больниц», — объяснила министр.

Новые больницы изначально построят «под ключ», а старые отремонтируют параллельно с переоснащение новым оборудованием.