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11:30   13 Сентября 2019
Россия

Голикова анонсировала увеличение материнского капитала в 2020 году

Голикова анонсировала увеличение материнского капитала в 2020 году

Размер материнского капитала увеличится на 3,8% и составит 466 тысяч 617 рублей в 2020 году. Об этом 13 сентября заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Ранее Голикова рассказала, что в правительстве обсуждают возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка.

Российские семьи получают материнский капитал с 2007 года за рождение второго или усыновленного ребенка. Размер выплаты не менялся с 2015 года. Сейчас он составляет 453 тысячи рублей. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #материнский капитал #голикова

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