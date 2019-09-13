Размер материнского капитала увеличится на 3,8% и составит 466 тысяч 617 рублей в 2020 году. Об этом 13 сентября заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Ранее Голикова рассказала, что в правительстве обсуждают возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка.

Российские семьи получают материнский капитал с 2007 года за рождение второго или усыновленного ребенка. Размер выплаты не менялся с 2015 года. Сейчас он составляет 453 тысячи рублей.