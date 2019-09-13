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11:50   13 Сентября 2019
Россия

США вернут России похищенные в 90-х годах документы эпохи Николая II

США вернут России похищенные в 90-х годах документы эпохи Николая II

Россия получит обратно 16 архивных документов с подписью Николая II, которые были похищены в начале 1990-х годов, сообщили в американском посольстве.

«Документы были обнаружены в результате расследования, проведенного Министерством внутренней безопасности США», — отметили дипломаты.

Церемония передачи состоится в Особняке Второва, который более известен под неофициальным англоязычным названием «Спасо-Хаус», 18 сентября. На ней также будет присутствовать посол США в России Джон Хантсман, который в начале октября намерен завершить дипломатическую миссию.

Американское посольство не в первый раз передает России похищенные документы. Так, в 2016 году российская сторона получила 28 документов, которые свыше 20 лет назад незаконно вывезли с ее территории. В частности, в них были указы Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Павла I и Петра I.

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Автор: Анна Манц
#россия #сша #документы #передача

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