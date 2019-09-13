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11:35   13 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский назвал отношения Киева и Вашингтона «прекрасными»

Зеленский назвал отношения Киева и Вашингтона «прекрасными»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал отношения Киева и Вашингтона «прекрасными». Об этом украинский лидер заявил в рамках форума «Ялтинская европейская стратегия».

По словам Зеленского, сейчас у Украины и США «прекрасные» отношения, так как теперь Киев «получит 390 миллионов долларов». Также Зеленский заявил, что благодарен президенту США Дональду Трампу за ряд разговоров и отметил, что «он постоянно поздравлял с какими-то победами». Кроме того, украинский лидер анонсировал встречу с Трампом в сентябре 2019 года. По словам Владимира Зеленского, он также благодарен властям США за помощь Киеву по линии Пентагона и Госдепа. 

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к новому этапу обмена удерживаемыми лицами с Россией. Также президент Украины заявил, что Западу необходимо сохранить санкции против РФ. Также в рамках форума Зеленский заявил, что готов признать свои ошибки ради прогресса своей страны и движения вперед.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #украина #политика #трамп #зеленский

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