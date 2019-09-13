Венедиктов обвинил Макарова в срыве муниципальных выборов в Петербурге

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов обвинил председателя Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова в срыве муниципальных выборов в городе. По словам журналиста, это было сделано в попытке максимально ослабить позиции избранного губернатора Северной столицы Александра Беглова. Об этом Венедиктов заявил в своем Telegram-канале.

«Вся эта история с выборами мундепов в СПБ рулится командой Макарова, чтобы максимально ослабить Беглова. Все просто», — написал главред.

Большое количество нарушений на выборах мундепов в Санкт-Петербурге, как полагают эксперты, является заранее спланированной провокацией. Вбросы бюллетеней, карусели и прочие нарушения связывают с деятельностью спикера ЗакСа Макарова. Особое внимание привлекают махинации в Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах, которые считаются вотчиной Макарова.

Сам спикер предпочитает сбегать от неудобных вопросов журналистов, а его пресс-секретарь не отвечает на звонки.