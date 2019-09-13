Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований
Экс-президент Украины Петр Порошенко в пятницу 13 сентября пришел по повестке на допрос в ГБР.
Об этом сообщает местное издание «Украинские новости», приводя заявление пресс-службы ведомства:
«Порошенко пришел сегодня», - говорится в сообщении.
По какому из более десяти возбужденных в отношении Порошенко уголовных дел проводится допрос в ведомстве не уточнили.
Напомним: во вторник 10 сентября Петр Порошенко, в очередной раз проигнорировав приглашение на допрос в ГБР, объяснил, что, как глава фракции «Европейская солидарность», должен присутствовать на заседаниях Верховной рады.
Ранее глава Государственного бюро расследований Украины Роман Труба сообщил, что Петр Порошенко является фигурантом 13 уголовных дел и избегает допросов, пользуясь «сомнительными причинами».