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11:23   13 Сентября 2019
Россия

Изношенность нефтепроводов привела к росту числа аварий на юге РФ

Изношенность нефтепроводов привела к росту числа аварий на юге РФ

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в пятницу, 13 сентября, заявил о росте числа техногенных аварий на юге страны в связи с изношенностью нефтепроводов. Такое заявление он сделал в Волгограде в ходе совещания по вопросам обеспечения безопасности в Южном федеральном округе.

Одна из обсуждаемых тем — предупреждение техногенных и природных чрезвычайных ситуаций в ЮФО​​​. По его словам, негативная ситуация сложилась в нефтегазовой сфере.

«Наблюдается рост числа аварий по причине изношенности нефтепроводов», — резюмировал Патрушев.

Например, в Волгоградской области 85 продуцентов трубопроводов ввели в эксплуатацию более 50 лет назад. В республике Калмыкия технически не обслуживали ОАО «РИТЭК» и ООО «КомсомольскНефть», поэтому участки газопроводов находятся в ветхом состоянии.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #патрушев #общество #нефтепровод

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