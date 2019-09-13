Набиуллина объяснила, как включение «печатного станка» навредит экономике России
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, почему включение «печатного станка» только помешает росту российской экономики. Свое мнение она сказала во время банковского форума в Сочи, пишет в пятницу РИА Новости.
Глава ЦБ напомнила, что регулятор часто призывают залить экономику деньгами. От людей часто поступают обвинения, что ЦБ не заинтересован в экономическом росте, и у него нет такой цели.
«На самом деле, это глубоко не так. По всем направлениям у нас конечной целью является поддержание экономического роста и поддержание благосостояния людей», — сказала она.
Она объяснила, что если включить «печатный станок», то это только усугубит ситуацию. Ведь излишне дешевые деньги не смогут помочь экономике России, а только помешают ее росту.
Банк России в начале этого месяца снизил прогноз темпа прироста ВВП в текущем году с 1-15% до 0,8-1,3%. Что касается следующего года, то прогноз снизили до 1,5-2%, хотя ранее он был 1,8-2,3%. В 2021 году темп прироста ВВП составит 1,5-2,5%, при этом ранее прогнозировалось 2-3%.