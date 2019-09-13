Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, почему включение «печатного станка» только помешает росту российской экономики. Свое мнение она сказала во время банковского форума в Сочи, пишет в пятницу РИА Новости.

Глава ЦБ напомнила, что регулятор часто призывают залить экономику деньгами. От людей часто поступают обвинения, что ЦБ не заинтересован в экономическом росте, и у него нет такой цели.

«На самом деле, это глубоко не так. По всем направлениям у нас конечной целью является поддержание экономического роста и поддержание благосостояния людей», — сказала она.

Она объяснила, что если включить «печатный станок», то это только усугубит ситуацию. Ведь излишне дешевые деньги не смогут помочь экономике России, а только помешают ее росту.

Банк России в начале этого месяца снизил прогноз темпа прироста ВВП в текущем году с 1-15% до 0,8-1,3%. Что касается следующего года, то прогноз снизили до 1,5-2%, хотя ранее он был 1,8-2,3%. В 2021 году темп прироста ВВП составит 1,5-2,5%, при этом ранее прогнозировалось 2-3%.