Увеличение МРОТ коснется 3,2 миллионов россиян

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тысяч 130 рублей потребует 20,9 миллиарда рублей из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета в следующем году. Увеличение коснется 3,2 миллионов российских граждан. Об этом в четверг, 13 сентября, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, слова которого приводит ТАСС.

Он отметил, что половина из тех, кого коснется повышение МРОТ, заняты в государственных и муниципальных учреждениях.