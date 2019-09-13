Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минздрав предложил строить новые типовые районные больницы

Минздрав предложил строить новые типовые районные больницы

 Кабмин проиндексирует социальные пенсии в России на семь процентов

Кабмин проиндексирует социальные пенсии в России на семь процентов
Банк Порошенко в Киеве обыскивают силовики

Банк Порошенко в Киеве обыскивают силовики

Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований

Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований
Берни Сандерс призвал усилить давление на Мадуро

Берни Сандерс призвал усилить давление на Мадуро

 Совбез ООН продлил мандат миссии в Ливии на год

Совбез ООН продлил мандат миссии в Ливии на год
Минздрав предложил строить новые типовые районные больницы

Минздрав предложил строить новые типовые районные больницы

 Кабмин проиндексирует социальные пенсии в России на семь процентов

Кабмин проиндексирует социальные пенсии в России на семь процентов
Банк Порошенко в Киеве обыскивают силовики

Банк Порошенко в Киеве обыскивают силовики

Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований

Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований
Берни Сандерс призвал усилить давление на Мадуро

Берни Сандерс призвал усилить давление на Мадуро

 Совбез ООН продлил мандат миссии в Ливии на год

Совбез ООН продлил мандат миссии в Ливии на год
11:20   13 Сентября 2019
Россия

Увеличение МРОТ коснется 3,2 миллионов россиян

Увеличение МРОТ коснется 3,2 миллионов россиян

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тысяч 130 рублей потребует 20,9 миллиарда рублей из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета в следующем году. Увеличение коснется 3,2 миллионов российских граждан. Об этом в четверг, 13 сентября, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, слова которого приводит ТАСС.

Он отметил, что половина из тех, кого коснется повышение МРОТ, заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

«По нашей оценке, расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 млрд руб.», — подчеркнул министр.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#мрот #топилин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...