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11:08   13 Сентября 2019
Россия

Силуанов заявил о сокращении количества чиновников в РФ

Силуанов заявил о сокращении количества чиновников в РФ

Глава Минфина России Антон Силуанов сообщил о предстоящем сокращении количества чиновников в РФ. Об этом он заявил в ходе выступления на Московском финансовом форуме-2019.

Глава Сбербанка Герман Греф высказался, что за последние 17 лет в России практически в два раза выросло количество чиновников. Греф уточнил, что если в 2002 году их было 1,156 миллиона человек, то сейчас число чиновников составляет 2,2 миллиона. По словам Силуанова, власти страны уже реализуют работу по сокращению количества чиновников, активная деятельность по данному вопросу продолжится в 2020 году. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #чиновники #силуанов

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