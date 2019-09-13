Выплаты участникам программы «Земский доктор» вырастут в 2020 году

Дополнительные выплаты для участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» начнут выдавать уже в будущем году, сообщила глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова на прямой линии 13 сентября.

«Со следующего года мы хотели бы принять еще дополнительную меру для особо сложных территорий страны: северные регионы, арктические регионы, регионы Дальнего Востока, регионы со сложной транспортной доступностью — ввести дополнительные повышающие коэффициенты к этим единовременным выплатам [по программам]», — уточнила она.

Ожидается, что такой шаг повысит привлекательность проектов и привлечет молодых специалистов в труднодоступные регионы. Министр отметила, что на данным момент участниками стали свыше 34 тысяч людей.

Напомним, что «Земский доктор» был запущен в 2012 году, а «Земский фельдшер» — в 2018. Согласно правилам проекта, при переезде в сельскую местность врачи единовременно получают миллион рублей, а фельдшеры — 500 тысяч рублей.