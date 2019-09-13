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11:09   13 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский заявил о готовности признавать ошибки ради прогресса Украины

Зеленский заявил о готовности признавать ошибки ради прогресса Украины

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности менять и признавать ошибки ради успеха Украины. Об этом он заявил во время форума YES, трансляцию которого вели телеканалы Украины. 

Зеленский напомнил о своих словах, что хочет стать президентом, но при этом остаться человеком. Он отметил, что именно в это поверили люди, что они хотят президента, но чтобы он оставался на их уровне. 

«И не важно, у меня будут ошибки, у меня есть ошибки, я не идеальный человек, я такой, как все, но я готов признавать ошибки и готов меняться, слышать людей и делать все ради успеха нашей страны. Я не бронзовею», — сказал он.

Глава украинского государства также подчеркнул, что всегда выполняет обещания, именно поэтому он «мало обещает». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #общество #зеленский

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