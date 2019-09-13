Зеленский заявил о готовности признавать ошибки ради прогресса Украины

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности менять и признавать ошибки ради успеха Украины. Об этом он заявил во время форума YES, трансляцию которого вели телеканалы Украины.

Зеленский напомнил о своих словах, что хочет стать президентом, но при этом остаться человеком. Он отметил, что именно в это поверили люди, что они хотят президента, но чтобы он оставался на их уровне.

«И не важно, у меня будут ошибки, у меня есть ошибки, я не идеальный человек, я такой, как все, но я готов признавать ошибки и готов меняться, слышать людей и делать все ради успеха нашей страны. Я не бронзовею», — сказал он.

Глава украинского государства также подчеркнул, что всегда выполняет обещания, именно поэтому он «мало обещает».