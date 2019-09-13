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10:55   13 Сентября 2019
Россия

Патрушев предупредил о высокой вероятности возникновения ЧС на юге РФ

Патрушев предупредил о высокой вероятности возникновения ЧС на юге РФ

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев предупредил о высокой возможности возникновения ЧС на юге России. По его словам, в Южном федеральном округе сохраняется высокая степень угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Патрушев отмечает, что за 2018 год и с начала 2019-го пострадали более шести тысяч человек, погиб 151 житель. Материальный ущерб составляет 2,2 миллиарда рублей. Секретарь Совета безопасности заявил также, что риск возникновения ЧС возрастает и потому, что в регионе существуют проблемные объекты размещения отходов производства и потребления. По итогам за минувший год в Южном федеральном округе произошло свыше 59 тысяч пожаров, где погибли 722 местных жителя. 

Ранее МЧС Красноярского края заявили, что в лесах региона снят режим ЧС.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #патрушев #чс #юг россии

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