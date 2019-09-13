Совбез ООН продлил мандат миссии в Ливии на год

Совет Безопасности ООН продлил мандат миссии поддержки в Ливии на год, чтобы восстановить серьезно пострадавший политический переходный процесс в стране и добиться прекращения огня. Об этом стало известно 13 сентября.

Отмечается, что мандат был продлен после предупреждения посланника ООН в Ливии Гасана Саламе. Он заявил, что страна находится на грани войны, которая может привести ее к постоянному разделению.

При этом Совет Безопасности повторил свой призыв ко всем сторонам взять на себя обязательство по достижению прекращения огня. Кроме этого, он расширил роль Унсмила для обеспечения поддержки перемирия.

Саламе обеспокоен продолжающимися военными действиями в столице, а также вокруг нее, которые начались в апреле. Тогда восточные войска под командованием генерала Халифы Хафтара начали наступление, чтобы захватить город, поддерживаемый ООН.

За контроль над Ливией с 2011 года — после свержения прежнего лидера Муаммара Каддафи — борются противоборствующие группировки, в том числе экстремистские.