Власти Киева готовятся к новому этапу обмена удерживаемыми лицами с РФ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, после первого этапа одновременного освобождения людей Киев готовит новые списки.

Зеленский заявил, что переговоры на тему второго этапа состоятся в столице Белоруссии Минске, где пройдет заседание контактной группы. Также речь об этом зайдет на встрече в нормандском формате, где кроме президентов России и Украины поучаствуют лидеры Германии и Франции.

Обмен осужденными и задержанными гражданами между РФ и Украиной случился 7 сентября 2019 года. Было освобождено по 35 человек с каждой стороны. Ранее временный поверенный в делах США Уильям Тейлор заявил, что в отношениях России и Украины наметился определенный прогресс.