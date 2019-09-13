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10:42   13 Сентября 2019
Политика

Власти Киева готовятся к новому этапу обмена удерживаемыми лицами с РФ

Власти Киева готовятся к новому этапу обмена удерживаемыми лицами с РФ

Власти Киева готовятся к новому этапу обмена удерживаемыми лицами с РФ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, после первого этапа одновременного освобождения людей Киев готовит новые списки. 

Зеленский заявил, что переговоры на тему второго этапа состоятся в столице Белоруссии Минске, где пройдет заседание контактной группы. Также речь об этом зайдет на встрече в нормандском формате, где кроме президентов России и Украины поучаствуют лидеры Германии и Франции. 

Обмен осужденными и задержанными гражданами между РФ и Украиной случился 7 сентября 2019 года. Было освобождено по 35 человек с каждой стороны. Ранее временный поверенный в делах США Уильям Тейлор заявил, что в отношениях России и Украины наметился определенный прогресс.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #украина #политика #зеленский #обмен заключенными

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