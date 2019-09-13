ОНФ выявил сомнительные закупки на 800 миллионов рублей в трех малых городах

Активисты и эксперты Общероссийского народного фронта провели рейды в три малых города, рассказал координатор проекта ОНФ «За честные закупки» и депутат Государственной думы Антон Гетта в комментарии РИА Новости 13 сентября.

Проверки проходили в рамках инициативы «Город N» в городах Соликамск Пермского края, Шебекино Белгородской области и Бердск в Новосибирском регионе. Население в них не превышает 100 тысяч человек.

«После трех выездов… мы обнаружили сомнительные закупки почти на 800 миллионов рублей… Мы написали запросы в адрес правоохранительных органов, нам помогают региональные прокуроры, генпрокуратура и ФАС», — сообщил парламентарий.

Он напомнил, что общественники не анонсируют рейды, то есть они проходят для руководства территориальных объектов внезапно. Ожидается, что такой подход позволит заставить муниципалов решать все проблемы незамедлительно. После проверки 20 городов ОНФ представят общий результат деятельности.

Более того, формат инициативы «Город N» будет расти. Так, в каждом федеральном округе появятся отдельные координаторы проекта со своей командой. Увеличится и число проверок, иногда их количество будет достигать нескольких в день.