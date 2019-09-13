Тейлор сравнил общение Путина с Зеленским и Порошенко

Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор заявил, что в отношениях Москвы и Киева есть определенный прогресс. Об этом 13 сентября сообщает украинское агентство УНИАН.

Тейлор сравнил, как часто президент РФ Владимир Путин общался с двумя последними украинскими лидерами — Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

«Президент Путин ответил на три звонка от президента Зеленского, и не думаю, что он ответил на так много звонков от президента Петра Порошенко», — сказал дипломат.

Судя по общению Путина и Зеленского, можно сделать вывод об определенном прогрессе в отношениях РФ и Украины, считает дипломат. Тейлор также отметил «потенциал для хороших вещей» в диалоге двух лидеров.

За последние два месяца Путин и Зеленский поговорили по телефону трижды. Они обсудили тему одновременного освобождения заключенных, а также урегулирование конфликта в Донбассе.

Ранее Зеленский назвал самым трудным моментом на посту президента переговоры, касающиеся гибели четырех украинских силовиков на юго-востоке.

Во время третьего разговора после обмена осужденными главы государств РФ и Украины заявили о большом значении этого процесса для улучшения отношений.