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10:33   13 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Тейлор сравнил общение Путина с Зеленским и Порошенко

Тейлор сравнил общение Путина с Зеленским и Порошенко

Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор заявил, что в отношениях Москвы и Киева есть определенный прогресс. Об этом 13 сентября сообщает украинское агентство УНИАН. 

Тейлор сравнил, как часто президент РФ Владимир Путин общался с двумя последними украинскими лидерами — Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. 

«Президент Путин ответил на три звонка от президента Зеленского, и не думаю, что он ответил на так много звонков от президента Петра Порошенко», — сказал дипломат. 

Судя по общению Путина и Зеленского, можно сделать вывод об определенном прогрессе в отношениях РФ и Украины, считает дипломат. Тейлор также отметил «потенциал для хороших вещей» в диалоге двух лидеров. 

За последние два месяца Путин и Зеленский поговорили по телефону трижды. Они обсудили тему одновременного освобождения заключенных, а также урегулирование конфликта в Донбассе. 

Ранее Зеленский назвал самым трудным моментом на посту президента переговоры, касающиеся гибели четырех украинских силовиков на юго-востоке. 

Во время третьего разговора после обмена осужденными главы государств РФ и Украины заявили о большом значении этого процесса для улучшения отношений. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #общество #зеленский

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