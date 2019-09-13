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10:25   13 Сентября 2019
Россия

Медведев изменил порядок выделения инвестквот на рыболовство

Медведев изменил порядок выделения инвестквот на рыболовство

Премьер-министр Дмитрий Медведев постановил изменить порядок предоставления квот добычи водных биоресурсов на инвестиционные цели, сообщили в пресс-службе Росрыболовства 13 сентября.

Так, заявления об их предоставлении можно подать в течение пяти месяцев с момента размещения объявления о старте отбора инвестиционных проектов. Вместе с тем, данные об этом должны быть опубликованы на сайте Росрыболовства или на специальном портале для торгов не позднее десяти дней со дня, когда постановление вступило в силу.

«Изменения предусматривают увеличение в два-четыре раза размера долей инвестиционных квот донно-пищевых видов рыб... в Северо-Курильской, Южно-Курильской зонах и Камчатско-Курильской, Западно-Камчатской подзонах для каждого типа объектов инвестиций в области рыболовства», — добавили в публикации.

Помимо этого, увеличивается и размер банковской гарантии, которая необходима для заключения договора о квотах для строительства среднетоннажных судов для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна до 60 миллионов рублей, а для малотоннажных — до 30 миллионов.

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Автор: Анна Манц
#медведев #рыболовство #росрыболовство #квота

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