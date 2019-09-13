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10:22   13 Сентября 2019
Россия

Власти Новгородской области заявили об активном переселении к ним жителей Крайнего Севера

Власти Новгородской области заявили об активном переселении к ним жителей Крайнего Севера

Власти Новгородской области сообщили об активном переселении к ним жителей Крайнего Севера. Об этом губернатор региона Андрей Никитин заявил в интервью РИА Новости. По его словам, люди переселяются вне зависимости от межрегиональных соглашений по налаживанию этого процесса.

Никитин уточняет, что в регион перебираются жители Коми, Мурманска и Архангельска. Кроме того, по договоренности с окружной администрацией власти Новгородской области смогут выдавать жилье переезжающим из НАО россиянам. Никитин уточняет, что это экономически выгодно для обеих сторон заключенного ранее соглашения между властями. Также чиновник заявил, что переезжающим в Новгородскую область выгоднее покупать квартиры, чем строить жилье в Ненецком автономном округе, где цены на строительство почти в 2,5 раза выше.

По мнению Андрея Никитина, соглашение власти подписали не так давно, поэтому пока не стоит делать какие-то выводы, но власти уверены в продуктивности договора.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #новгородская область #андрей никитин #нао

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