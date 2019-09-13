Зеленский обратился к Западу с призывом сохранить санкции против России

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая в пятницу в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия», призвал Запад не ослаблять политику санкционного давления на Россию.

«Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги. А мы теряем людей. Пока не будет мира, должны сохраняться санкции», - заявил украинский лидер.

По словам Зеленского, разговор о снятии с России санкций невозможен до тех пор, пока не будет закончена война в Донбассе.

Ранее президент Украины в разное время выражал благодарность властям Канады и Австрии за «мощную» санкционную политику в отношении Москвы.

Также лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, высказывала мнение, что Киеву нужна не только сильная армия, но и усиление санкций против России.