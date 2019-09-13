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10:41   13 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский обратился к Западу с призывом сохранить санкции против России

Зеленский обратился к Западу с призывом сохранить санкции против России

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая в пятницу в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия», призвал Запад не ослаблять политику санкционного давления на Россию.

«Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги. А мы теряем людей. Пока не будет мира, должны сохраняться санкции», - заявил украинский лидер.

По словам Зеленского, разговор о снятии с России санкций невозможен до тех пор, пока не будет закончена война в Донбассе.

Ранее президент Украины в разное время выражал благодарность властям Канады и Австрии за «мощную» санкционную политику в отношении Москвы.

Также лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, высказывала мнение, что Киеву нужна не только сильная армия, но и усиление санкций против России.

Зеленский обратился к Западу с призывом сохранить санкции против России

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Автор: Александр Люблинский
#украина #санкции #политика #запад #весь мир #зеленский

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