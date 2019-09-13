Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Навальный сбежал из России после обысков в региональных штабах ФБК

Навальный сбежал из России после обысков в региональных штабах ФБК

 Медведев изменил порядок выделения инвестквот на рыболовство

Медведев изменил порядок выделения инвестквот на рыболовство
Тейлор сравнил общение Путина с Зеленским и Порошенко

Тейлор сравнил общение Путина с Зеленским и Порошенко

Экс-депутат Рады заявил о «шоке» «Нафтогаза» из-за угрозы потери газового транзита

Экс-депутат Рады заявил о «шоке» «Нафтогаза» из-за угрозы потери газового транзита
Дутерте разрешил гражданам стрелять в коррумпированных чиновников

Дутерте разрешил гражданам стрелять в коррумпированных чиновников

 Пушков прокомментировал слова Зеленского об опасности «Северного потока — 2»

Пушков прокомментировал слова Зеленского об опасности «Северного потока — 2»
Навальный сбежал из России после обысков в региональных штабах ФБК

Навальный сбежал из России после обысков в региональных штабах ФБК

 Медведев изменил порядок выделения инвестквот на рыболовство

Медведев изменил порядок выделения инвестквот на рыболовство
Тейлор сравнил общение Путина с Зеленским и Порошенко

Тейлор сравнил общение Путина с Зеленским и Порошенко

Экс-депутат Рады заявил о «шоке» «Нафтогаза» из-за угрозы потери газового транзита

Экс-депутат Рады заявил о «шоке» «Нафтогаза» из-за угрозы потери газового транзита
Дутерте разрешил гражданам стрелять в коррумпированных чиновников

Дутерте разрешил гражданам стрелять в коррумпированных чиновников

 Пушков прокомментировал слова Зеленского об опасности «Северного потока — 2»

Пушков прокомментировал слова Зеленского об опасности «Северного потока — 2»
10:18   13 Сентября 2019
Россия

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области

Гидрометцентр России разместил прогностическую карту, в которой объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве в пятницу и субботу. Отмечается, что это связано с высокой пожароопасностью. Об этом стало известно 13 сентября. 

«Пожарная опасность. Период предупреждения до 00.00 15 сентября. Четвертый класс», — сказано в сообщении. 

На сайте также отмечается, что в области  — «местами четвертый класс».

Жители Москвы и Подмосковья в пятницу столкнутся с переменной облачностью. В области местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура днем в столице составит от 23 до 25 градусов тепла. Ветер юго-западный и западный — 5–10 метров в секунду. 

«Желтый» уровень предупреждает о потенциальной опасности. Например, возможны осадки, грозы, возрастание порывов ветра, высокие или низкие температуры и так далее. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #погода в москве #погода #желтый уровень опасности

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...