«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области

Гидрометцентр России разместил прогностическую карту, в которой объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве в пятницу и субботу. Отмечается, что это связано с высокой пожароопасностью. Об этом стало известно 13 сентября.

«Пожарная опасность. Период предупреждения до 00.00 15 сентября. Четвертый класс», — сказано в сообщении.

На сайте также отмечается, что в области — «местами четвертый класс».

Жители Москвы и Подмосковья в пятницу столкнутся с переменной облачностью. В области местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура днем в столице составит от 23 до 25 градусов тепла. Ветер юго-западный и западный — 5–10 метров в секунду.

«Желтый» уровень предупреждает о потенциальной опасности. Например, возможны осадки, грозы, возрастание порывов ветра, высокие или низкие температуры и так далее.