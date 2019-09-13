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10:08   13 Сентября 2019
Россия

Поезд, посвященный Олегу Табакову, запустили в метро Москвы

Поезд, посвященный Олегу Табакову, запустили в метро Москвы

Новый тематический поезд, который посвящен артисту Олегу Табакову, курсирует по Калужско-Рижской линии московского метрополитена, рассказали в пресс-службе подземки 13 сентября.

Торжественный запуск состава состоялся на станции «Сухаревская». Стоит отметить, что рядом с ней располагается новая сцена Театра Табакова, которую открыли три года назад. Ежедневно порядка десяти тысяч пассажиров подземного общественного транспорта смогут увидеть новый поезд.

«Во внешнем оформлении тематического поезда использованы изображения фрагментов витражей новой сцены и размещены портреты Олега Табакова в знаковых образах, созданных им в театре, кино и мультипликации», — указано в публикации.

Поезд, посвященный Олегу Табакову, запустили в метро Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что состав стал 12 тематическим поездом по счету, среди запущенных на линию с начала года.

«Это еще раз доказывает, что московское метро — нечто большее, чем просто транспорт, оно выросло в городское культурное пространство, где искусство удачно интегрируется в повседневную жизнь», — добавил он.

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Автор: Анна Манц
#москва #метро #поезд #табаков

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