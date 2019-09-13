МЧС сообщает о землетрясении на Алтае, магнитуда составила 5,3 балла. В ведомстве отмечают, что разрушений и пострадавших в результате ЧП нет.

Землетрясение произошло в 7:15 по московскому времени в 30 километрах на север от села Акташ республики Алтай. Зафиксирована магнитуда 5,3 балла. Через 14 минут произошел второй подземный толчок, он слабее первого и оценивается в 5,1 балла.

В МЧС республики заявили, что жертв и разрушений нет, местные жители ни на что не жаловались, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. В соцсетях пишут, что во время землетрясения жители района ощущали легкие толчки, в квартирах качались люстры и немного двигалась мебель.