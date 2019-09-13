Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Навальный сбежал из России после обысков в региональных штабах ФБК

Навальный сбежал из России после обысков в региональных штабах ФБК

 Медведев изменил порядок выделения инвестквот на рыболовство

Медведев изменил порядок выделения инвестквот на рыболовство
Тейлор сравнил общение Путина с Зеленским и Порошенко

Тейлор сравнил общение Путина с Зеленским и Порошенко

Экс-депутат Рады заявил о «шоке» «Нафтогаза» из-за угрозы потери газового транзита

Экс-депутат Рады заявил о «шоке» «Нафтогаза» из-за угрозы потери газового транзита
Дутерте разрешил гражданам стрелять в коррумпированных чиновников

Дутерте разрешил гражданам стрелять в коррумпированных чиновников

 Пушков прокомментировал слова Зеленского об опасности «Северного потока — 2»

Пушков прокомментировал слова Зеленского об опасности «Северного потока — 2»
Навальный сбежал из России после обысков в региональных штабах ФБК

Навальный сбежал из России после обысков в региональных штабах ФБК

 Медведев изменил порядок выделения инвестквот на рыболовство

Медведев изменил порядок выделения инвестквот на рыболовство
Тейлор сравнил общение Путина с Зеленским и Порошенко

Тейлор сравнил общение Путина с Зеленским и Порошенко

Экс-депутат Рады заявил о «шоке» «Нафтогаза» из-за угрозы потери газового транзита

Экс-депутат Рады заявил о «шоке» «Нафтогаза» из-за угрозы потери газового транзита
Дутерте разрешил гражданам стрелять в коррумпированных чиновников

Дутерте разрешил гражданам стрелять в коррумпированных чиновников

 Пушков прокомментировал слова Зеленского об опасности «Северного потока — 2»

Пушков прокомментировал слова Зеленского об опасности «Северного потока — 2»
9:53   13 Сентября 2019
Россия

МЧС сообщает о землетрясении на Алтае

МЧС сообщает о землетрясении на Алтае

МЧС сообщает о землетрясении на Алтае, магнитуда составила 5,3 балла. В ведомстве отмечают, что разрушений и пострадавших в результате ЧП нет.

Землетрясение произошло в 7:15 по московскому времени в 30 километрах на север от села Акташ республики Алтай. Зафиксирована магнитуда 5,3 балла. Через 14 минут произошел второй подземный толчок, он слабее первого и оценивается в 5,1 балла.

В МЧС республики заявили, что жертв и разрушений нет, местные жители ни на что не жаловались, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. В соцсетях пишут, что во время землетрясения жители района ощущали легкие толчки, в квартирах качались люстры и немного двигалась мебель.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#мчс #россия #алтай #землетрясение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...