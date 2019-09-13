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Дутерте разрешил гражданам стрелять в коррумпированных чиновников

Дутерте разрешил гражданам стрелять в коррумпированных чиновников

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10:07   13 Сентября 2019
Весь мир

Дутерте разрешил гражданам стрелять в коррумпированных чиновников

Дутерте разрешил гражданам стрелять в коррумпированных чиновников

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил гражданам, что они могут стрелять в чиновников, которые требую у них деньги, но предупредил, что убивать коррупционеров не надо.

Совет филиппинского лидера в пятницу приводит цитирует издание Manila Bulletin.

«Если вы оплачиваете налог, сбор или получаете справку, а чиновники при этом просят взятку - ударьте их. Если же у вас есть оружие, то можете стрелять по ним, однако не убивайте, потому что в ходе разбирательств вы можете не получить помилования», - заявил Дутерте.

По его словам, почти каждый госчиновник в стране глубоко коррумпирован, поэтому президент пообещал, что те, кто выстрелит в коорупционера, не будут отправлены в тюрьму, но понесут серьезное физическое наказание.

При этом Дутерте добавил, что, если во взяточничестве будут обвиняться сотрудники его администрации, то он позволит обратившемуся с жалобой гражданина ударить провинившегося чиновника по лицу.

Дутерте разрешил гражданам стрелять в коррумпированных чиновников

До избрания президентом Родриго Дутерте работал мэром города Давао на юге Филиппин, и получил известность, благодаря своим резким высказываниям о путях решения проблем своей страны. В 2016 году Дутерте, на посту президента Филиппин, развязал войну против наркоторговли в стране. По информации местной полиции, в ходе жесткой кампании были убиты порядка 5000 человек, замешанных в наркобизнесе.

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Автор: Александр Люблинский
#коррупция #политика #весь мир #филиппины #дутерте #борьба с коррупцией

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