Дутерте разрешил гражданам стрелять в коррумпированных чиновников

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил гражданам, что они могут стрелять в чиновников, которые требую у них деньги, но предупредил, что убивать коррупционеров не надо.

Совет филиппинского лидера в пятницу приводит цитирует издание Manila Bulletin.

«Если вы оплачиваете налог, сбор или получаете справку, а чиновники при этом просят взятку - ударьте их. Если же у вас есть оружие, то можете стрелять по ним, однако не убивайте, потому что в ходе разбирательств вы можете не получить помилования», - заявил Дутерте.

По его словам, почти каждый госчиновник в стране глубоко коррумпирован, поэтому президент пообещал, что те, кто выстрелит в коорупционера, не будут отправлены в тюрьму, но понесут серьезное физическое наказание.

При этом Дутерте добавил, что, если во взяточничестве будут обвиняться сотрудники его администрации, то он позволит обратившемуся с жалобой гражданина ударить провинившегося чиновника по лицу.

До избрания президентом Родриго Дутерте работал мэром города Давао на юге Филиппин, и получил известность, благодаря своим резким высказываниям о путях решения проблем своей страны. В 2016 году Дутерте, на посту президента Филиппин, развязал войну против наркоторговли в стране. По информации местной полиции, в ходе жесткой кампании были убиты порядка 5000 человек, замешанных в наркобизнесе.