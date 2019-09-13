Аэропорт Комсомольска-на-Амуре временно закрыли из-за подтопления
Воздушная гавань в поселке Хурба под Комсомольском-на-Амуре на время остановила работу в связи с подтоплением взлетно-посадочной полосы грунтовыми водами.
Об этом в пятницу утром сообщает РИА Новости, приводя заявление представителя правительства Хабаровского края.
«Аэропорт в Хурбе закрыт из-за подтопления на полосе. Рейсы временно приостановлены», - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что утром 13 сентября из аэропорта вылетел один пассажирский самолет в Хабаровск, а также воздушная гавань приняла рейс из Николаевска-на-Амуре. Остальные рейсы отложены как минимум на 16 сентября.
Напомним: ранее в Хабаровском крае из-за паводков был введен режим Чрезвычайной ситуации.