Аэропорт Комсомольска-на-Амуре временно закрыли из-за подтопления

Воздушная гавань в поселке Хурба под Комсомольском-на-Амуре на время остановила работу в связи с подтоплением взлетно-посадочной полосы грунтовыми водами.

Об этом в пятницу утром сообщает РИА Новости, приводя заявление представителя правительства Хабаровского края.

«Аэропорт в Хурбе закрыт из-за подтопления на полосе. Рейсы временно приостановлены», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что утром 13 сентября из аэропорта вылетел один пассажирский самолет в Хабаровск, а также воздушная гавань приняла рейс из Николаевска-на-Амуре. Остальные рейсы отложены как минимум на 16 сентября.

Напомним: ранее в Хабаровском крае из-за паводков был введен режим Чрезвычайной ситуации.