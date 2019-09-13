Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Навальный сбежал из России после обысков в региональных штабах ФБК

Навальный сбежал из России после обысков в региональных штабах ФБК

 Медведев изменил порядок выделения инвестквот на рыболовство

Медведев изменил порядок выделения инвестквот на рыболовство
Тейлор сравнил общение Путина с Зеленским и Порошенко

Тейлор сравнил общение Путина с Зеленским и Порошенко

Экс-депутат Рады заявил о «шоке» «Нафтогаза» из-за угрозы потери газового транзита

Экс-депутат Рады заявил о «шоке» «Нафтогаза» из-за угрозы потери газового транзита
Дутерте разрешил гражданам стрелять в коррумпированных чиновников

Дутерте разрешил гражданам стрелять в коррумпированных чиновников

 Пушков прокомментировал слова Зеленского об опасности «Северного потока — 2»

Пушков прокомментировал слова Зеленского об опасности «Северного потока — 2»
Навальный сбежал из России после обысков в региональных штабах ФБК

Навальный сбежал из России после обысков в региональных штабах ФБК

 Медведев изменил порядок выделения инвестквот на рыболовство

Медведев изменил порядок выделения инвестквот на рыболовство
Тейлор сравнил общение Путина с Зеленским и Порошенко

Тейлор сравнил общение Путина с Зеленским и Порошенко

Экс-депутат Рады заявил о «шоке» «Нафтогаза» из-за угрозы потери газового транзита

Экс-депутат Рады заявил о «шоке» «Нафтогаза» из-за угрозы потери газового транзита
Дутерте разрешил гражданам стрелять в коррумпированных чиновников

Дутерте разрешил гражданам стрелять в коррумпированных чиновников

 Пушков прокомментировал слова Зеленского об опасности «Северного потока — 2»

Пушков прокомментировал слова Зеленского об опасности «Северного потока — 2»
9:37   13 Сентября 2019
Россия

Аэропорт Комсомольска-на-Амуре временно закрыли из-за подтопления

Аэропорт Комсомольска-на-Амуре временно закрыли из-за подтопления

Воздушная гавань в поселке Хурба под Комсомольском-на-Амуре на время остановила работу в связи с подтоплением взлетно-посадочной полосы грунтовыми водами.

Об этом в пятницу утром сообщает РИА Новости, приводя заявление представителя правительства Хабаровского края.

«Аэропорт в Хурбе закрыт из-за подтопления на полосе. Рейсы временно приостановлены», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что утром 13 сентября из аэропорта вылетел один пассажирский самолет в Хабаровск, а также воздушная гавань приняла рейс из Николаевска-на-Амуре. Остальные рейсы отложены как минимум на 16 сентября.

Напомним: ранее в Хабаровском крае из-за паводков был введен режим Чрезвычайной ситуации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #происшествия #аэропорт #чп #паводок #общество #комсомольск-на-амуре #хабаровский край

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...