Правительство обсуждает масштабное обновление общественного транспорта в городах РФ

Правительство обсуждает масштабное обновление общественного транспорта в городах России, сообщает «Коммерсант». Инициатором масштабной программы по обновлению городского транспорта стал ВЭБ.

Сейчас решается вопрос о начале пилотного проекта в десяти городах: Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород, Саратов, Челябинск, Воронеж, Волгоград, Тверь, Казань и Новосибирск.

На обновление автопарка и инфраструктуры направят 340 миллиардов рублей, на эти деньги закупят новые автобусы, троллейбусы и трамваи. Минфин отмечает, что пока никаких решений о работе проекта не принималось, Минтранс заявляет, что лишь обсуждало данный вопрос с другими ведомствами. В свою очередь Минпромторг заявил о готовности поучаствовать в работе, но пока соответствующий проект в ведомство не поступал.