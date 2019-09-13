Роскомнадзор хочет заблокировать два сервиса по обмену сообщениями, сообщает пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

Блокировка коснется двух сервисов - это Scryptmail и Mailbox.org. Причина в том, что они не предоставили информацию, которая необходима для внесения в реестр организаторов распространения информации, отмечает ТАСС. Ведомство готовит документы о блокировке в суд. Когда именно будут поданы документы, не сообщается.

Издание РБК ранее писало о возможной блокировке этих двух сервисов, которые позиционируют себя как защищенные и обеспечивающие высокую безопасность при передаче данных и конфиденциальность. В августе 2019 года сервисом Mailbox.org пользовалось более одного миллиона человек. Эксперты РБК уверены, что службы безопасности заинтересовались данными сервисами после того, как с почтовых адресов с этими доменными именами поступали сообщения о минированиях, которые впоследствии признали ложными.