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8:59   13 Сентября 2019
Россия

Роскомнадзор хочет заблокировать два сервиса по обмену сообщениями

Роскомнадзор хочет заблокировать два сервиса по обмену сообщениями

Роскомнадзор хочет заблокировать два сервиса по обмену сообщениями, сообщает пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский. 

Блокировка коснется двух сервисов - это Scryptmail и Mailbox.org. Причина в том, что они не предоставили информацию, которая необходима для внесения в реестр организаторов распространения информации, отмечает ТАСС. Ведомство готовит документы о блокировке в суд. Когда именно будут поданы документы, не сообщается.

Издание РБК ранее писало о возможной блокировке этих двух сервисов, которые позиционируют себя как защищенные и обеспечивающие высокую безопасность при передаче данных и конфиденциальность. В августе 2019 года сервисом Mailbox.org пользовалось более одного миллиона человек. Эксперты РБК уверены, что службы безопасности заинтересовались данными сервисами после того, как с почтовых адресов с этими доменными именами поступали сообщения о минированиях, которые впоследствии признали ложными. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #роскомнадзор #общество #ампелонский

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