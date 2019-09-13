Москва и Омск подписали договор о сотрудничестве в нескольких сферах, таковы предварительные итоги Дней Омской области в Москве, которые в эти дни проходят в российской столице.

Как сообщает правительство Омской области, губернатор Александр Бурков и столичный градоначальник Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве с сфере торговли, экономики, культуры и научно-технической сферы. По словам главы Омской области Александр Буркова, регион очень дорожит дружбой с российской столицей, которая продолжается многие десятилетия. Он также напомнил об уже существующем сотрудничестве между промышленными предприятиями и институтами Москвы и Омска.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сотрудничество региона и столицы с каждым годом становится активнее и продуктивнее, а новое соглашение, которое является продолжением документа 2014 года, даст толчок развитию связей и кооперации Москвы и Омской области.