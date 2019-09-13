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8:49   13 Сентября 2019
Россия

Москва и Омск подписали договор о сотрудничестве в нескольких сферах

Москва и Омск подписали договор о сотрудничестве в нескольких сферах

Москва и Омск подписали договор о сотрудничестве в нескольких сферах, таковы предварительные итоги Дней Омской области в Москве, которые в эти дни проходят в российской столице. 

Как сообщает правительство Омской области, губернатор Александр Бурков и столичный градоначальник Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве с сфере торговли, экономики, культуры и научно-технической сферы. По словам главы Омской области Александр Буркова, регион очень дорожит дружбой с российской столицей, которая продолжается многие десятилетия. Он также напомнил об уже существующем сотрудничестве между промышленными предприятиями и институтами Москвы и Омска. 

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сотрудничество региона и столицы с каждым годом становится активнее и продуктивнее, а новое соглашение, которое является продолжением документа 2014 года, даст толчок развитию связей и кооперации Москвы и Омской области. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #собянин #общество #омская область

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