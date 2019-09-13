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8:30   13 Сентября 2019
Россия

Названы самые популярные смартфоны в России

Названы самые популярные смартфоны в России

Названы самые популярные смартфоны в России, рейтинг опубликовало Роскачество и международная ассамблея организаций потребительских испытаний ICRT.

Лидером рейтинга по-прежнему является смартфон Samsung Galaxy S10+, он прочно обосновался в топе на первом месте с лета. Но ему на пятки наступают новинки этого же производителя: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. В сообщении указано, что это самые дорогостоящие смартфоны Samsung в России на данный момент.

Также в первую десятку вошли OnePlus 7 и 7 Pro, Asus Zenfone 6, Sony Xperia 1, Oppo Reno, Google Pixel 3a и Pixel 3a XL, Xiaomi Mi 9T. Часть из них - самые производительные смартфоны на рынке на текущее время, отметили эксперты. 

Эксперты исследовали 23 новых модели смартфонов, их проверяли более чем по 230 параметрам. В частности, при проверке обращали пристальное внимание на качество камеры, производительность, прочность и время работы батарейки. В октябре эксперты опубликуют исследования смартфонов марки Apple.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #samsung #роскачество

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