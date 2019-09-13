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8:09   13 Сентября 2019
Россия

Режим ЧС снят в лесах Красноярского края

Режим ЧС снят в лесах Красноярского края

Режим ЧС сняли в лесах Красноярского края, сообщает региональный главк МЧС. По данным ведомства, ситуация с лесными пожарами в регионе стала стабильной, поэтому власти решили снять режим ЧС в лесах. Решение было принято 9 сентября. 

В МЧС говорят, что до сих пор в Красноярском крае действует особый противопожарный режим, то есть местным жителям запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы. В данный момент в Красноярском крае действует девять пожаров, общая площадь составляет более 12 тысяч гектаров. 

Режим чрезвычайной ситуации в Красноярском крае действовал более двух месяцев, его ввели 2 июля, когда в регионе стало очень жарко. В это же время в регионе начались частые грозы, что вызвало возгорания в лесах.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #пожары #общество #красноярский край

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