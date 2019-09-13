Начальника станции «Новосибирск-главный» арестовали за получение взяток

Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника железнодорожной станции «Новосибирск-Главный», подозреваемого во взяточничестве. Об этом сообщает региональное следственное управление на транспорте СК.

По данным следствия, глава станции, имя которого не называется, предложил представителю частной фирмы систематически платить ему за незаконное освобождение компании от проверок соответствия правилам жд перевозок и за общее покровительство при оказании услуг по железнодорожным перевозкам.

В период с мая по август на систематической основе обвиняемый получал взятки от коммерсанта. Предварительно, он получил 329 тысяч рублей. Десятого августа при получении очередной взятки действия обвиняемого были пресечены сотрудниками ФСБ по Новосибирской области.

Обвиняемый задержан. Суд по хозадайству следователя заключил начальника под стражу. Выясняются обстоятельства преступления.