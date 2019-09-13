Экс-депутат Рады заявил о «шоке» «Нафтогаза» из-за угрозы потери газового транзита

Украинский «Нафтогаз» ожидает зимой коллапса после прекращения транзита российского газа, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

Политик, ссылаясь на источник в компании, заявляет, что специалисты шокированы тем, что может случится зимой. По его словам, центральном офисе «Нафтогаза» царит бардак, а сама структура стала «конвейером для отмывания денег».

Журавко утверждает, что информация о заказе в украинские хранилища 17 миллиардов кубометров газа недостоверна. По его словам, «Нафтогаз» надеется на то, что Европа вынудит Россию сохранить транзит газа через украинскую территорию.

По его словам, если Россия откажется от транзита, и Украина начнет просить хоть какое-то количество газа для закачки из Европы, то европейские страны не дадут Киеву «голубого топлива». Экс-нардеп уверен, что это связано с тем, что в таком случае самой Европе газа катастрофически не будет хватать.

Бывший депутат заявил, что в результате топливо окажется слишком дорогим. По его словам, 16 крупнейших украинских городов окажутся без газоснабжения.